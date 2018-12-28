Tuğgeneral Başoğlu’na üstün başarı ödülü

Hani İlçesinde 17 Aralık günü içinde bulundukları otomobilden ateş açan teröristler Nazım Tuncer adlı polisi şehit ettikten sonra çıkan çatışmada ağır yaralanarak bulundukları aracı terk edip olay yerinden kaçtı. Aracın bagajındaki battaniye üzerindeki saç kılı örneği ve kaçan teröristlerin kan izlerinden yapılan takip sonucu teröristlerin Lice'nin Birlik Köyüne kaçtıkları belirlendi.



Bunun üzerine Birlik Köyü ile bağlı 6 mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edilerek köyün etrafı sarıldı ve operasyon başladı. Ağır kış şartları, kar yağışı ve yoğun sise rağmen Jandarma Özel Harekât Timleri yaralı 2 teröristin öldüklerini belirledi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) başındayken Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'da birliklerinin başından bir an olsun ayrılmayıp operasyonu başarıyla yönetti.







Önce battaniyedeki saç kılı örneğinden terörist işbirlikçilerine ulaşıldı, daha sonra bu kişilerin itiraf etmeleri ve yer göstermeleri sonucu 2 terörist gömüldükleri yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Zanlılar, güvenlik güçlerinin köyün etrafında çember oluşturması nedeniyle teröristleri tedavi için köy dışına çıkaramadıklarından dolayı kan kaybından öldükleri için gizlice gömdüklerini ifade ettiler.



Operasyonun başarıyla tamamlanmasından sonra Hani İlçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Toplantı salonunda tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, Vali Güzeloğlu, şehit polislerin katil zanlısı olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve cesetlerinin bulunmasında büyük özveriyle çalışan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'na üstün başarı ödülü verdi. Tören, şehit edilen polis Nazım Tuncer için hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Kur'an okunmasının ardından sona erdi.

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