Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ahmet Cin kimdir ve nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkanı adayı Ahmet Cin mi olacak?

kimdir ve nereli? Pendik Belediye Başkanı adayı Ahmet Cin mi olacak?

’de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İstanbul ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Yasin Kurtoğlu kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:57
Ahmet Cin kimdir ve nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkanı adayı Ahmet Cin mi olacak?

Aktif olarak Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ahmet Cin kimdir?

AHMET CİN KİMDİR ?

Ahmet Cin Sakarya'da doğmuştur. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yapmıştır. Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir. Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 35 yılı aşkın süredir Pendik'te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babasıdır.

AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı başladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Cin kimdir ve nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkanı adayı Ahmet Cin mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN