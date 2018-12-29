Ahmet Haşim Baltacı kimdir ve nereli? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin İstanbul adaylarını açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Binali Yıldırım'ın olacağına kesin gözü ile bakılırken, Arnavutköy Belediye Başkanı adayının ise mevcut belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın olacağı tahmin ediliyor. Peki AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Ahmet Haşim Baltacı kimdir ve nereli? İşte Ahmet Haşim Baltacı ile ilgili tüm detaylar!

Ahmet Haşim Baltacı kimdir?

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babasıdır.