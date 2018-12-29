Atila Aydıner kimdir ve nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atila Aydıner mi olacak?

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, halen aktif olarak Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyor. AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atilla Aydıner mi olacak? sorusu araştırılıyor. Peki Atila Aydıner kimdir?

ATİLA AYDINER KİMDİR?

Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olup, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Milli Selamet Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, İngilizce bilmektedir.