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bulundu!

’de bulunan ve ünlü karikatürist tarafından yapılan heykeli geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında heykeli Kuştepe’de buldu. Hırsızın peşine düşen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 12:04
Avanak Avni bulundu!

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın eseri Avanak Avni geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'den çalınmıştı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri olarak olayla ilgili bölgede çalışma başlattı. Titiz çalışmalar kapsamında heykelin Kuştepe Mahallesi'nde bir dairede olduğu bilgisine ulaşan ekipler adrese operasyon düzenledi.

Avanak Avni bulundu!

AVANAK AVNİ BULUNDU

Bahse konu evin içerisinde bulunan Avanak Avni heykeli muhafaza altına alındı. Heykeli çalan şahsın evde olmadığı, yapılan araştırmalar ardından şüphelinin Ortaköy ve Mecidiyeköy bölgelerinde çiçek satan G.T. olduğu tespit edildi.

"İHTİYACIM VARDI"

Şüpheli Cumhuriyet Caddesi üzerinde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli heykeli paraya ihtiyacı olduğu için çaldığını iddia etti. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Avanak Avni bulundu!
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