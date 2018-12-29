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kimdir ve nereli? Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci mi olacak?

; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. için ismi geçerken vatandaşlar ve nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:37
Azmi Ekinci kimdir ve nereli? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci mi olacak?

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci mi olacak? Esenyurt'un görevdeki belediye başkanı da bilindiği gibi Ali Murat Alatepe'ydi. Azmi Ekinci kimdir ve nereli? İşte yanıtları...

Azmi Ekinci kimdir?

1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. Baba adı Şemsettin, anne adı Hanım'dır.

Elektrik Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Siyasi hayatına Ümraniye'de AK PARTİ Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK PARTİ İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK PARTİ Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.

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Azmi Ekinci kimdir ve nereli? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci mi olacak?
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