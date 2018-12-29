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kimdir ve nereli? Ergün Turan mı olacak?

camiasında ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti olacağı konuşulan kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:57
Ergün Turan kimdir ve nereli? AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan mı olacak?

İstanbul Bakırköy doğumlu olan Ergün Turan, en son TOKİ Başkanlığı görevinde bulunuyordu. AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan mı olacak? sorusu araştırılıyor. Peki Ergün Turan kimdir?

ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.
1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün TURAN, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.

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Ergün Turan kimdir ve nereli? AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan mı olacak?
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