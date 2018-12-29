Haydar Ali Yılmaz kimdir ve nereli? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yılmaz mı olacak?

Bilindiği gibi Beyoğlu; İstanbul için kilit noktalardan biridir. 26. dönem milletvekili Haydar Ali Yılmaz, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı olacak mı? Haydar Ali Yılmaz kimdir ve nereli? Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde tüm sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

Haydar Ali Yılmaz aslen Rizelidir. 2 Şubat 1971 yılında Rize Güneysu'da dünyaya gelmiştir. Daha önce Ak Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevinde de bulundu.

Haydar Ali Yılmaz kimdir?

TBMM'de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK PARTİ Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.