İbrahim Ulusoy kimdir ve nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı İbrahim Ulusoy mu olacak?

Meslek hayatını Avcilar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak yürüten İbrahim Ulusoy kimdir? Ulusoy, AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı olacak mı?

İBRAHİM ULUSOY KİMDİR VE NERELİ?

Başhekim A. İbrahim Ulusoy, 1978 Trabzon doğumlu. İlk ve Ortaöğrenimini Trabzon da bitirdi. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2006 yıllarında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 30.01.2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.

İBRAHİM ULUSOY, AVCILAR DEVLET HASTANESİNDE BAŞHEKİM OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR

2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 01.12.2017 itibari ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak göreve başladı. Halen görevine devam etmekte olup evli iki çocuk babasıdır.