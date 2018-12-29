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kimdir ve nereli? Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı olacak?

camiasında İstanbul ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı mı olacak? İsmet Yıldırım kimdir nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:16
İsmet Yıldırım kimdir ve nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı olacak?

1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlıdır. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı olacak?

İsmet Yıldırım kimdir?

1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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İsmet Yıldırım kimdir ve nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı olacak?
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