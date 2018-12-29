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kimdir ve nereli? AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner mi olacak?

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidildiğinde İstanbul'un en sınır ilçelerinden olan 'da belediye başkanlığı için 'in adı geçiyor. Peki ? AK Parti camiasında İstanbul ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek.

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:25
Mesut Üner kimdir ve nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi de olan Mesut Üner, AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı mı olacak? Mesut Üner kimdir ve nereli? İşte bu soruların yanıtları...

01.06.1975 İstanbul doğumlu. Selanik göçmeni. Yıl 1924. Mesut Üner ilköğretim Muratbey'de okudu. Orta öğretim Çatalca Lisesi Orta kısmı mezunu. Lise öğretimin Çatalca Endüstri Meslek (Elektrik Bölümü) mezunu olan Mesut Üner, üniversite öğrenimin Uluslar arası Amerikan Üniversitesi (Mimarlık bölümü) mezunu.

İş deneyimi: 1999-2009 Tepecik Belediyesi imar ve şehircilik

Bölüm şefliği- 2009-2011 yılları arasında Büyük çekmece imar şehircilik müdürlüğü

Dernekler ve faaliyetler

Muratbey futbol kulübünde 10 yıl futbol oynadım. Çatalca sporda 6 yıl futbol oynadı.

3 dönem Muratbey Esin ovacık İ.Ö.O. Aile başkanlığı.

6 yıl Çatalca spor kulübü başkan yardımcılığı.

4 yıl Muratbey spor kulübü başkan yardımcılığı

Çatalca Ensar Vakfı başkan yardımcılığı.

İstanbul futbol federasyonu başkan yardımcılığı.

Çatalca amatör sporlar yöneticiliği(kulüpler birliği).

Mübadele derneği kurucu üyesi.

Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi(imar komisyonu).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi(tarım-orman komisyonu)

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Mesut Üner kimdir ve nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner mi olacak?
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