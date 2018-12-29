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kimdir ve nereli? Kağıthane Belediye Başkan adayı Azmi Mevlüt Öztekin mi olacak?

; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. Kağıthane için ismi ön plana çıkıyor peki ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:40
Mevlüt Öztekin kimdir ve nereli? AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Azmi Mevlüt Öztekin mi olacak?

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin mi olacak? Kağıthane; Çağlayan, Gürsel, Gültepe, Hürriyet, Emniyetevleri, Çeliktepe gibi mahalleleriyle dikkat çekiyor. Mevlüt Öztekin kimdir ve nereli?

Mevlüt Öztekin kimdir?

Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.

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