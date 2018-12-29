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kimdir ve nereli? Belediye Başkan adayı Murat Aydın mı olacak?

camiasında ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 15:30
Murat Aydın kimdir ve nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın mı olacak?

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın mı olacak? sorusu araştırılıyor. Peki Murat Aydın kimdir?

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

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Murat Aydın kimdir ve nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın mı olacak?
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