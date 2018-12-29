Şehidin katillerini bulan komutana ödül

BUGÜN NELER OLDU

Dıyarbakir'ınHani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'i şehit ettikten sonra yaralı olarak kaçan teröristlerin izinin sürülüp cesetlerinin bulunduğu operasyonu yöneten ve bir hafta boyunca birliklerin başından ayrılmayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'na Vali Hasan Basri Güzeloğlu üstün başarı ödülü verdi. 17 Aralık'ta otomobilden ateş açan teröristler, polis Nazım Tuncer'i şehit etti. Çatışmada yaralanan teröristler kaçtı. Kan izlerinden yapılan takip sonucu teröristlerin Lice'nin Birlik Köyüne kaçtıkları ve öldükleri belirlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da birliklerin başından bir an olsun ayrılmayıp operasyonu başarıyla yönetti. Battaniyedeki saç kılı örneğinden terörist işbirlikçilerine ulaşıldı ve 2 teröristin gömüldükleri yer ve yapılan otopsi ile kimlikleri belirlendi. Vali Güzeloğlu, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve cesetlerinin bulunmasında büyük özveriyle çalışan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'na üstün başarı ödülü verdi.