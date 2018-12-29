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Teröristin ifadesi örgütün gerçek yüzünü gösterdi

güçlerine teslim olan R.S. kod adlı 'lı terörist, eğitim için gönderildikleri kampta yarım metre karda dondurucu soğukta saatlerce bekletildiklerini, bazı kadın teröristlerin el ve ayaklarının donduğunu, bazılarının bayıldığını söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 15:32
Teröristin ifadesi örgütün gerçek yüzünü gösterdi

Güvenlik güçlerine teslim olan R.S. kod adlı PKK'lı terörist, eğitim için gönderildikleri kampta yarım metre karda dondurucu soğukta saatlerce bekletildiklerini, bazı kadın teröristlerin el ve ayaklarının donduğunu, bazılarının bayıldığını söyledi.ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜNCE KAÇIP TESLİM OLDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 yaşında PKK'ya katılan R.S., terör örgütünün gerçek yüzünü görünce kaçıp teslim oldu. R.S.'nin ifadesi, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. R.S., eğitim için gönderildikleri kampta yarım metrelik karda, dondurucu soğukta 'içtima' adı altında saatlerce bekletildiklerini, grupta yer alan kadın teröristlerden bir kısmının el ve ayaklarının soğuktan donduğunu, bazılarının ise dayanamayarak baygınlık geçirdiğini belirtti.

SÖZDE YÖNETİCİLER SICAK ÇADIRDA GÖZÜNE KESTİRDİĞİ...

R.S., grubun sözde yöneticilerinin sıcak çadırda gözüne kestirdiği kadınlara yönelik istismada bulunduğu, kendilerinin her iki yanı açık bir yıkıntıda titreyerek sabahlamaya çalıştıklarını ifade etti. Örgüte yeni katılan teröristlerden birinin, insanlık dışı koşullar nedeniyle hastalandığını, bu nedenle de sözde grup yöneticisinin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığını, eğitime devam etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Kendilerine verilen yemeklerin içerisinden hayvan pislikleri çıktığını; ancak buna karşılık sözde yöneticilerin yemeklerinin özel yapıldığını belirten terörist, örgütün sözde yöneticilerinin kendi rahatının ve sefasının peşinde olduğunu aktardı.

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Teröristin ifadesi örgütün gerçek yüzünü gösterdi
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