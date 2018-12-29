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kimdir ve nereli? Başakşehir Belediye Başkanı adayı Yasin Kurtoğlu mu olacak?

'de belediye başkan adayları belirleniyor! AK Parti’de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İstanbul ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı.  bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan  kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:49
Yasin Kurtoğlu kimdir ve nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı adayı Yasin Kurtoğlu mu olacak?

Şu anda aktif olarak AK Parti Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yasin Kurtoğlu kimdir?

YASİN KURTOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İki dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı başladı!

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Yasin Kurtoğlu kimdir ve nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı adayı Yasin Kurtoğlu mu olacak?
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