Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

Abdulhamit Gül şunları söyledi:



BİNALİ YILDIRIM'IN İSTANBUL ADAYLIĞI:

Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum.

Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da.

FETÖ'NÜN İADE SÜRECİ

Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz. Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz.

DEVAMI GELİYOR...