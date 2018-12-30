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’nin sloganı çalıntı çıktı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
CHP’nin sloganı çalıntı çıktı

CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçim için belirlediği slogan çalıntı çıktı. CHP'nin "Mart'ın sonu bahar" olarak duyurduğu seçim sloganı, 2013'te AK Parti'ye geçen eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal tarafından kullanılmıştı. Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyası için belirlediği slogan ile papatya simgesinin kendisine ait olduğunu söyledi. Sloganı ve simgeyi 2009 yerel seçim çalışmalarında kullandığını belirten Koçal, "Bir partinin yaratıcı olması gerekirdi. Eski kampanya unsurlarının, yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten yakıştıramadık. Bu sloganı o dönem bizim kampanyamızı hazırlayan aynı zamanda grafiker de olan İrfan Kuzu adlı bir arkadaşım bulmuştu. Bunlar maalesef yaratıcılıktan uzak, başkalarının emeklerine, çabalarına ve alın terlerine saygı göstermiyor" dedi. Koçal "En azından bu sloganı bulup ortaya çıkaran arkadaşımıza gelip, 'Hakkınızı helal edin' demekten bile yoksunlar. Atatürk'ün mirası ve ismi üzerinden siyaset yapanlar maalesef başkalarının da emeklerine ve ürettiklerine saygı göstermiyorlar. Miraslar üzerine konup, siyaset yapıyorlar" diye konuştu. 1999'da Demokrat Parti'den aday olarak yerel seçimlere giren Koçal o dönemde "Mart bahar olacak" sloganıyla yarışmıştı. Koçal 1999-2004 yılları arasında Yalova Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

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CHP’nin sloganı çalıntı çıktı
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