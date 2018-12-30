“Yeşil yeşil diyen CHP’nin ‘Beton Ekrem’i aday göstermesi çok samimiyetsiz”

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda arka planda AK Parti mitinginden bir fotoğrafın kullanıldığını kaydeden Muş, CHP'nin daha önce "sözde adalet yürüyüşü", sonrasında İstanbul Maltepe'de yapılan mitingdeki kalabalığı göstermek için AK Parti'nin Yenikapı mitinglerinden birinin fotoğrafını paylaştığını belirtti.

Bu durumun, bir partinin düştüğü acizliği gösterdiğini söyleyen Muş, CHP'nin, tanıtım toplantılarında bile coşkulu bir miting fotoğrafını, görüntüsünü paylaşamadığını dile getirdi.

CHP'nin, seçim startı verdiği programda AK Parti mitinglerini gösterdiğini ifade eden Muş, "Bunu da gizli, çaktırmadan, tabiri caizse hiçbir alın teri, emek koymadan bizim çalışmalarımızı, kendilerine aitmiş gibi göstermek suretiyle yapıyorlar. 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' diye bir söz vardır. Bunlarınki yatsıyı bulmadı. Gerçek hemen orada, yayınlanır yayınlanmaz ortaya çıktı." diye konuştu.

CHP'ye, AK Parti'nin çalışmalarını kendilerine aitmiş gibi göstermekten vazgeçmeleri tavsiyesinde bulunan Muş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı yaptıkları kişi de Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları, Beylikdüzü Belediyesininmiş gibi lanse etmek için çaba sarf eden bir isim. Emek, çaba, gayret bizden, ortaya konan hizmet bizden ama bir bakıyorsunuz CHP, onu sahiplenip kendisininmiş gibi lanse etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"CAHİL ARANIYORSA SAYIN İMAMOĞLU'NUN AYNAYA BAKMASI LAZIM"

Muş, CHP'den İstanbul'a aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki namının "Beton Ekrem" olduğunu belirtti.

Bu sözleri üzerine İmamoğlu'nun, kendisine "cahil" göndermesi yaptığını söyleyen Muş, şöyle konuştu:

"Eğer bir cehalet aranıyorsa, bir cahil aranıyorsa sayın adayın aynaya bakması lazım. 'Beton Ekrem'i ben değil, tüm Beylikdüzü, tüm İstanbullu söylüyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü kendisi Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir kenti, ilçeyi betona boğmuş, bundan dolayı vatandaş da kendisine 'Beton Ekrem' demiş. Dolayısıyla bu, benim söylediğim bir söz değil, benim ortaya attığım bir iddia değil. Kendisinin yaptığı, ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının neticesinde vatandaşların söylemiş olduğu bir isim, namıdiğer 'Beton Ekrem.' Sürekli yeşilden bahseden, 'Betonu bitireceğim.' diyen CHP, Beylikdüzü'nü betona boğan, bu nedenle halkın kendisine 'Beton Ekrem' lakabını taktığı bir ismi getirip Büyükşehir Belediyesine aday gösterdi. Olay bu kadar açık ve nettir."

CHP'nin, samimi olmadığının ortaya çıktığını dile getiren Muş, "Hem tanıtım toplantısında kullandıkları görseller hem de ortalıkta 'yeşil yeşil' diye gezip ondan sonra kendisine 'Beton Ekrem' denilen birini aday yapmaları, aslında şehre karşı ne kadar samimiyetsiz olduklarının en büyük göstergesidir. CHP, hep sözde vardır, fiiliyatta ve icraatta bambaşkadır." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ DE KAZANACAĞIZ"

Muş, amaçlarının 81 vilayette millete hizmet etmek olduğunu, bugünlere millete hizmet ederek geldiklerini vurguladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iddialı olduklarını belirten Muş, "3 büyük kentte iddialı bir partiyiz. Bu 3 kenti de kazanacağımızı söylüyoruz. Ankara ve İstanbul zaten bizde, İzmir'i de kazanacağız. Yerel yönetimlerde tekrar güçlü şekilde iktidara geleceğiz, bunun yanına İzmir'i de ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) devam eden grev nedeniyle vatandaşların metroyu kullanamadıklarına değinen Muş, şunları söyledi:

"21. yüzyıldayız, insanlar metro kullanamıyorlar. Bu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin acziyetini gösterir. İzmir'de metro çalışanlarının sorununu çözemeyen, vatandaşların seyahat etme özgürlüğünü bile ortaya koyamayan bir Büyükşehir Belediyesi var. İnsanlar illallah etmişler. CHP, hadiseye şöyle bakıyor: 'Bizim hizmet etmemize gerek yok, nasılsa İzmirli bana oy veriyor' ama öyle olmayacak. İzmirli de bu gidişe 'Dur' diyecek çünkü insanların canına artık tak etti. CHP, yalnızca İstanbul ve Ankara değil, aynı şekilde İzmir'de de büyük bir darbe yiyecek. Bunu göreceksiniz."

"HDP, TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAK ZORUNDA"

Muş, AK Parti'nin, 81 milyon vatandaşın hiçbirini ayırt etmeksizin tamamının sorumluluğunu omuzlarında taşıyan bir parti olduğunu kaydetti.

"Hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet alması için mücadele eden bir partiyiz." diyen Muş, AK Parti'nin bu nedenle kurulduğu günden itibaren hem yerelde hem de merkezi hükümette iktidar olduğunu belirtti.

HDP'nin, terörle arasına mesafe koyamadığını dile getiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin terörle mücadelesi vardır çünkü terör Türkiye'nin canını yakmaktadır. Türkiye'nin evlatlarını, kahramanlarını şehit etmektedir. Terör ölümdür, yıkımdır, zulümdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AK Parti iktidarları, terörle sürekli mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Bizden önceki hükümetler de terörle mücadele etmiştir. Devletimiz terörle aralıksız mücadele etmiştir. Biz burada şuna dikkati çekmek istiyoruz: HDP, terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Kürsüye sürekli çıkıp bütün terör örgütlerini sayıp PKK'yı atlamaları ve bir kere de 'Gelin, şu PKK'nın yaptıklarını eleştirin, kınayın, PKK'ya lanet olsun diye söyleyin' çağrılarımızı ifade etmemize rağmen kürsüden bir kere dahi bunu söyleyemediler.

Kendileriyle terör arasına, PKK terör örgütü arasına mesafe koyamayan bir parti yönetimi ve anlayışı vardır. Eleştirdiğimiz konu budur."

HDP'nin yönetim, söylem ve propaganda olarak terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını, dağın sesinin HDP tarafından dile getirildiğini söyleyen Muş, "Ne zaman PKK'nın üzerine gitsek, operasyonlar yapsak, çıkıp 'Operasyonları hemen durdurun.' Operasyonları niye durduralım? Operasyonlarımız vatandaşlarımıza yönelik değil, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak içindir. Bu, Anayasa'nın temel hükmüdür." görüşünü paylaştı.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakın, Suriye'deki hadiseler... PYD/YPG terör örgütü vardır, Türkiye ona karşı mücadele etmektedir. Biliyorsunuz, HDP'nin eski eş başkanı 'Sırtımızı bu örgütlere dayıyoruz.' demiştir. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman CHP, hemen bir refleks geliştiriyor ve HDP'ye söz söyletmiyor. CHP'nin, terörle arasına mesafe koyamayan partiyle arasına mesafe koyması lazım. CHP, acaba buradan siyasi anlamda bir şey elde edebilir miyiz, İstanbul'da bir şey elde edebilir miyiz, iş birliği yaparak acaba buradan bir oy devşirebilir miyizin hesabını yapmaktadır."

"CHP VE HDP ARASINDA KAPALI KAPILAR ARDINDA MÜZAKERE YAPILIYOR"

HDP'nin daha önce İstanbul ve Ankara'da CHP ile İYİ Parti'nin adayını destekleyebileceklerini ifade ettiğini anlatan Muş, "Burada bir oyun oynanmaktadır, bir senaryo vardır. Görünüşte CHP ile İYİ Parti, bir ittifak yapmaktadır ama arkadan HDP bunu desteklemektedir." dedi.

Muş, HDP'nin, İstanbul'da şu ana kadar aday açıklamadığını, böyle bir çalışması olduğunu da duymadıklarını söyledi.

CHP'nin kendisine çekidüzen vermesi ve milli meselelerde, toplumun ortak hassasiyetlerinin olduğu konularda aklıselim hareket etmesi gerektiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP ile iş birliği yapıyor musunuz? Bunu söyleyemiyorlar. Dile getirememelerinin sebebi şu; vatandaştan tepki geleceğini, vatandaşın buna çok sert yanıt vereceğini biliyorlar. Bir taraftan 'İYİ Parti ile ittifak yapıyoruz, bizim HDP ile işimiz yok.' diyorlar ama arka taraftan kapalı kapılar ardında bir müzakerenin, iş birliğinin yapıldığını görmekteyiz. Bunu milletimizin ferasetine sunuyoruz. Milletimizin bunlara iyi bir ders vereceğini şimdiden size ifade edebilirim."