Bu acı hiç unutulmadı

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Diyarbakır'ınKulp ilçesinin kırsal mahallelerinden Hamzalı'da 23 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi unutulmadı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal mahallelerinden Hamzalı'da 1995'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen iki saldırıda katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişinin acısı, ilk günkü gibi taze. Saldırıda 8 çocuğundan 3'ünü kaybeden İhsan Arslan (70), "Hayvanları dahi taradılar, evlerimizi yaktılar. İlk saldırıda 19 şehit verdik ama sonra bayram günü köyü bastılar. Şimdiye kadar toplam 23 şehit verdik." diye konuştu. Saldırıda bir oğlunu kaybeden Vahibe Çiçek (67) de ekmek pişirmek için tandıra gittiği sırada bir anda silah seslerinin yükseldiğini belirtti. Çiçek, "Allah onlara bir daha fırsat vermesin. Onların dini, imanı yok. Biz o acıları yaşadık, Allah başka kimseye yaşatmasın" diye konuştu. Saldırıda 3 çocuğunu kaybeden Teröristlerin ikinci saldırısında annesini kaybeden İhsan Aslan (56) da 5 Mart 1995'te bayram günü masum insanların katledildiğini söyleyerek, "3 aylık bir bebek öldürülür mü? 80 yaşında bir dayı vardı, gözleri görmüyordu, onu dahi yatağında katlettiler" dedi.