Devlet memurları siyasi partilere üye olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları kanununun kapsam alanı devlet memurlarının hizmet şartlarından sahip olmaları gereken niteliklere, atanma durumlarından yetiştirilmelerine yönelik sürdürülecek faaliyetlere, ödev, hak ve sorumlulukların aylık ve ödeneklere kadar tüm özlük haklarıyla alakalı konularına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilir. Dolayısıyla devlet memurlarının siyasi partilere üye olup olamayacakları hakkında en doğru bilgi de yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun incelenmesi ile elde edilir.

Devlet memurlarının herhangi bir siyasi partiye üye olması mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. Maddesi bu konuyla alakalı kesin bir hüküm içerir. İlgili maddede devlet memurlarının hiçbir koşulda herhangi bir siyasi partiye üye olmasının mümkün olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte devlet memurları bir siyasi parti, kişi ya da zümrenin yararına davranışlarda da bulunamaz.

Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmasının cezası var mı?

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 125. Maddesi herhangi bir siyasi partinin fayda ya da zarar göreceği şekilde bir faaliyette bulunan devlet memurlarının kademe ilerlemesinin durdurulmasını hükmeder. Siyasi partiye üye olan devlet memurları için ise devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır.

Konuyu toparlamak gerekirse, sonuç itibarıyla devlet kadrolarında çalışan ve devlet memuru statüsündeki personellerin herhangi bir sebeple, herhangi bir şekilde siyasi partilerden birine üye olması yasaktır. Bununla birlikte bu partilerin lehine ya da aleyhine bir davranış sergilemeleri de kanun çerçevesinde yasaklanmıştır.