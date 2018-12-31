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nedir? kimlerden oluşur?

1982 yasası ile birlikte kurulmuş olan ile alakalı vatandaşların merak ettikleri ve sıklıkla araştırdıkları bazı konular bulunuyor. Milli güvenlik kurulu ne zaman, hangi aralıklarla toplanır? Kuruluş amacı nedir, daimi üyeleri kimlerdir? Gibi sorular vatandaşların ile ilgili merak ettikleri başlıkların başında geliyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:19
Milli Güvenlik Kurulu nedir? MGK kimlerden oluşur?

MGK, 1982 yasasıyla birlikte kurulmuştur. Ülke genelinde yürütülen güvenlik uygulamalarının tamamıyla ilgili denetimlerini Milli Güvenlik Kurulu gerçekleştirmektedir. MGK tarafından alınan kararlar neticesinde diğer kurumlarla ile iş birliği yapılmasına yönelik bir ihtiyaç söz konusu ise bu kuruluşların MGK ile eş güdümlü bir şekilde faaliyet yürütülmesi zorunludur.

Milli güvenlik kurulu hangi aralıklarla toplanır?

Olağan dışı herhangi bir durumun söz konusu olmaması halinde Milli Güvenlik Kurulunun rutin toplanma periyotu 2 ayda birdir. Rutin toplantılara genellikle Cumhurbaşkanı da dahil olur. Acil bir durum olması durumunda ise kurulun hızlıca toplanıp karar alma yetkisi bulunur. Özellikle toplantı konusunun ülke bütünlüğünü tehdit edici nitelikte olması kurulu hızlı bir şekilde karar almaya ve uygulamaya iter.

Milli güvenlik kurulunun görevleri nelerdir?

Milli Güvenlik Kurulunun görev alanı oldukça geniştir. Kurulun görevleri hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak, bu kurul ile alakalı düşüncelerin daha net olmasını sağlayacak önemli bir unsurdur. Milli Güvenlik Kurulunun görevleri genel itibarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Milli güvenliğin nasıl olacağına kurul karar verir. Aynı zamanda güvenlik uygulamalarının nasıl yürütüleceği ve bu uygulamalar ile alakalı nasıl bir siyasi yol izleneceğinin tespiti için de kurulun yetkisi vardır.
  • Ülke adına gerçekleştirilecek olan hedefler kurul tarafından belirlenir. Bu hedeflerin planı kurul tarafından yapılır.
  • Kurulun esas amacı milli değerleri korumaktır. Bu bağlamda yapılan toplantılarda sosyal, teknolojik ya da siyasal birçok konuyla alakalı gündem maddeleri ele alınır. Bu konular doğrultusundaki görüşler neticesinde yapılan tespitlere göre bir rota belirlenir ve gerekli adımların atılması için girişimde bulunulur.

Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?

  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Adalet Bakanı
  • Milli Savunma Bakanı
  • İçişleri Bakanı
  • Dışişleri Bakanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Kara Kuvvetleri Komutanı
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı
  • Hava Kuvvetleri Komutanı
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Milli Güvenlik Kurulu nedir? MGK kimlerden oluşur?
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