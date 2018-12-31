Milli Güvenlik Kurulu nedir? MGK kimlerden oluşur?

MGK, 1982 yasasıyla birlikte kurulmuştur. Ülke genelinde yürütülen güvenlik uygulamalarının tamamıyla ilgili denetimlerini Milli Güvenlik Kurulu gerçekleştirmektedir. MGK tarafından alınan kararlar neticesinde diğer kurumlarla ile iş birliği yapılmasına yönelik bir ihtiyaç söz konusu ise bu kuruluşların MGK ile eş güdümlü bir şekilde faaliyet yürütülmesi zorunludur.
Milli güvenlik kurulu hangi aralıklarla toplanır?
Olağan dışı herhangi bir durumun söz konusu olmaması halinde Milli Güvenlik Kurulunun rutin toplanma periyotu 2 ayda birdir. Rutin toplantılara genellikle Cumhurbaşkanı da dahil olur. Acil bir durum olması durumunda ise kurulun hızlıca toplanıp karar alma yetkisi bulunur. Özellikle toplantı konusunun ülke bütünlüğünü tehdit edici nitelikte olması kurulu hızlı bir şekilde karar almaya ve uygulamaya iter.
Milli güvenlik kurulunun görevleri nelerdir?
Milli Güvenlik Kurulunun görev alanı oldukça geniştir. Kurulun görevleri hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak, bu kurul ile alakalı düşüncelerin daha net olmasını sağlayacak önemli bir unsurdur. Milli Güvenlik Kurulunun görevleri genel itibarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?