Osmanbey esnafını 100 milyon dolandırmıştı, şimdi serbest

İstanbul'da tekstil sektörünün en önemli adreslerinden Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ortaya çıkmış ve piyasayı yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, firar etmişti.

HACIOSMANOĞLU YAKALANMIŞTI



Skandal dolandırıcılığın ortaya çıkması ardından onlarca vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, döviz bürosunun sahiplerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şikayetler sonrası olayla ilgili soruşturma başlamıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erol Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos günü İstanbul Şile'de bulunan bir adrese yapılan baskınla yakalanmıştı. Hacıomanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda broker olarak çalışan Mustafa Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken Musa Çakır adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 20 müşteki yer aldı ve döviz bürosu sahiplerinin Osmanbey esnafını nasıl dolandırdığı anlatıldı.

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA İLGİNÇ KARAR



Erol Hacıosmanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda broker olarak çalışan Mustafa Çelik ve Musa Çakır hakkında, "Güveni kötüye kullanma ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan açılan davanın ilk duruşması İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

2 TUTUKLU SERBEST KALDI



Erol Hacıosmanoğlu ve Mustafa Çelik'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında ilginç bir karar verildi. Mahkeme, tutuklu iki şüphelinin serbest bırakılmalarına hükmetti. Bu şekliyle dosyada tutuklu hiç kimse kalmamış oldu. Bilindiği gibi İşlem Döviz bürosunun diğer ortağı Ahmet Ali Demirkapı da halen firari…

İşlem Döviz tarafından dolandırıldığı iddia edilen müştekiler arasında ünlü giyim firması yetkilisi Adil Işık ve sahip olduğu ADL Giyim'de bulunuyor.