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Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Yerel yönetim kadrolarının belirlendiği yerel seçimler ile vatandaşların merak ettikleri ayrıntılara dair derlediğimiz haberimizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? nedir? Gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:35
Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Kamu hizmetlerinin vatandaşla iletişim halinde sürdürülmesi adına yerel yönetimler önemli bir yere sahiptir. Yerel demokrasi açısından yerel yönetimlerin seçim ile belirlenmesi büyük önem taşıyor. Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

Yerel seçimde kimler seçilir?

  • Büyükşehir belediye başkanı
  • İl belediye başkanı
  • İlçe belediye başkanı
  • Belde belediye başkanı
  • Mahalle ve köy muhtarı
  • İl genel meclisi
  • Belediye meclisi üyeleri

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