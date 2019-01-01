AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara aday tanıtım töreninde partisinin Akyurt Belediye Başkan Adayını Hilal Ayık olarak açıkladı.

HİLAL AYIK KİMDİR?

1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilgisayar mühendisidir. Lisans derecesini 2010 yıllında Bilkent Üniversitesinden mezun olarak aldı. Yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamlayarak 2 013 yılında mezun oldu. Halen Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.



2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başladı. Sonrasında Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum Projesinde görev almıştır. 2014 yılı itibariyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti'de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçildi 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.