Bilge Kağan’ın Teke’si için marka davası açıldı

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Türk tarihinin en önemli isimlerinden Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin'in (Göktekin) ölümü üzerine diktirdiği Kül Tigin Yazıtı'ndaki Teke simgesi davalık oldu. Mehmet Yusuf Tekeli ve Gökbey Uluç, 2015'te kurdukları derneğin logosu için Teke sembolunü seçti. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Uluslararası Teke Dergisi'nin logosunda Teke'yi kullanmış ve Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak 2012'de 10 yıllığına marka tescilini kendi adına yaptırmıştı. Alyılmaz, Erzurum Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada Tekeli ve Uluç'u 1000 TL tazminata mahkum ettirdi. Yargıtay da kararı onadı. Alyılmaz'ın Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde "Marka Hakkına Tecavüz" suçundan hapis istemiyle açtığı davada sürüyor. Avukat Murat İnal, "Topluma mal olmuş anonim değerlerin markalaştırılması mümkün değildir. Bu önü alınamaz olumsuz sonuçlara yol açacaktır" diyerek davaya tepki gösterdi.