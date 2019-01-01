Sıra kırmızı listedeki o hainde

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır kırsalında son 2 yılda 17'si yönetici 208 teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra uzun süre bölgeye sorumlu düzeyde terörist gönderemeyen terör örgütü, kış operasyonları önceki teröristler arasındaki moral bozukluğu ve çözülmeyi önlemek için Murat Karayılan'ın en yakın adamlarından Ali Piling kod adlı Şerif Yakut'un bölgeye gönderildiği tespit edildi. Son olarak Irak'ın Sincar bölgesindeki Yezidi bölgesinde ABD desteğiyle sözde DEAŞ'a karşı buradaki teröristlerden sorumlu olan terörist Yakut, 27 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda. 59'u güvenlik görevlisi, 68 kişinin de bizzat ölüm emrini vermekten hakkında yakalama kararı bulunan 4 milyon ödüllü kırmızı listedeki azılı terörist Jandarma Özel Harekat timlerinin hedefinde.TSK'nın kararlı operasyonlarıyla öldürülen 208 terörist arasında örgütün sözde Orta Saha adını verdiği Diyarbakır, Bitlis, Batman, Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Muş kırsalı sorumluları Ekrem Güney, Nevzat Gündüz, Abdusselam Arslan, Saadettin Dede ile Murat Üçer de var. Yakut'un bölgeye gönderildiği telsiz dinlemelerinden ortaya çıktı. 1991'den bu yana örgütte yer alan Şerif Yakut'un bölgeye geldiği haberi üzerine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığındaki Roketler adı verilen JÖH timleri, arazide hava destekli operasyon başlattı.