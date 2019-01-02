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Son dakika: Avcılar’da firari zanlısının aracına el konuldu

/ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan’a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu. Aracı kullanan firari şahsın yeğeni olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 11:08
Son dakika: Avcılar’da firari FETÖ zanlısının aracına el konuldu

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde A bölge trafik ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan sorgulama da aracın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan bir zanlının aracı olduğu ve aranması olduğu belirlendi. Trafik ekipleri durumu ilçe Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı kullanan kişinin firari zanlının yeğeni olduğunu belirledi. Aracı kullanan şahıs gözaltına alınırken araç incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi.

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Son dakika: Avcılar’da firari FETÖ zanlısının aracına el konuldu
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