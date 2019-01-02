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Bir klasiği: Çöp dağları!

'nin rezalet yönetimiyle İstanbul'da patlayan çöp dağları, su sıkıntıları ve daha nice problemler hafızalardan silinmiyor. İşte o döneme ait gazetelerin CHP yönetimini eleştiren manşetleri...

Giriş Tarihi: 2.1.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 18:00
Bir CHP klasiği: Çöp dağları!

ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANI OLMASIYLA ÇAĞ ATLAYAN İSTANBUL!

Dünyanın en önemli ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un sorunları 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla değişmişti. İşte o günden bu güne kadar çağ atlayan İstanbul'un değişimi...

Biz değil, manşetler konuşuyor... İşte küllerinden doğan şehir: İstanbul

CHP'nin rezalet yönetimiyle İstanbul'da patlayan çöp dağları, su sıkıntıları ve daha nice problemler hafızalardan silinmiyor.

İşte o döneme ait gazetelerin CHP yönetimini eleştiren manşetleri..






Merhum Gazeteci SavaÅ? Ay, CHP'li belediyelerin iÃ§ler acÄ±sÄ± halini bÃ¶yle ekranlara taÅ?Ä±mÄ±Å?tÄ±...

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