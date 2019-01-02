Bir CHP klasiği: Çöp dağları!

ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANI OLMASIYLA ÇAĞ ATLAYAN İSTANBUL!

Dünyanın en önemli ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un sorunları 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla değişmişti. İşte o günden bu güne kadar çağ atlayan İstanbul'un değişimi...

Biz değil, manşetler konuşuyor... İşte küllerinden doğan şehir: İstanbul

CHP'nin rezalet yönetimiyle İstanbul'da patlayan çöp dağları, su sıkıntıları ve daha nice problemler hafızalardan silinmiyor.



İşte o döneme ait gazetelerin CHP yönetimini eleştiren manşetleri..











