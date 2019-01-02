Erdoğan ‘Diplomatik Vahşet’i inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek, Özel İstihbarat Editörü Ferhat Ünlü ve Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman'ın hazırladığı Diplomatik Vahşet/Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları adlı kitabın içeriği hakkında bilgi aldı. Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na ANA uçağı ile hareketi öncesinde Devlet Konuk Evi'nde SABAH Özel İstihbarat ekibinin kendisine takdim ettiği imzalı kitabı aldı ve kitabın yazarlarıyla bir süre sohbet etti.

Özel İstihbarat ekibi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da Diplomatik Vahşet'i imzalı olarak verdi. 29 Aralık'ta Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanan Diplomatik Vahşet, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin sırlarını konu alıyor. Kitapta Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları başta olmak üzere pek çok yeni bilgi yer alıyor.