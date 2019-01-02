Ekrem İmamoğlu’nun cemevi projesi suya düştü!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri, kağıt üzerinde kaldı. Tek çivi çakmadığı Megakent Cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenleyen İmamoğlu'nun Beylikdüzülülere 2014'te "Koltuğa oturursam hayata geçireceğim" dediği vaatlerinden biri daha boş çıktı. Görme Engelliler Müzesi, Yakın Tarih Müzesi ve tramway gibi söz verdiği halde hayata geçirmediği projelerden biri olan "Kavaklı Cemevi" için de tek bir çivi bile çakılmadı. İmamoğlu'nun "9 ayda bitireceğim" dediği ve 250 bin liraya çizilen projenin ihalesi parasızlıktan iptal edildi. İhale ilanına göre proje dün yani 1 Ocak 2019 itibariyle bitirilmiş ve açılmış olacaktı.

GÖLETE DÖNMÜŞ

Ancak SABAH projenin hayata geçirileceği araziyi dün fotoğrafladı. Dere yatağındaki boş arazi gölete dönmüş durumda. İmamoğlu, 2015'te bir televizyon programına telefonla katılmış "Kavaklı'da Türkiye'nin en iyi cemevi projesini hayata geçireceğim. Bu projeyi de 9 ayda tamamlayacağım" demişti. İhaleyi alan bir inşaat firmasının 10 milyon 750 bin TL'ye gerçekleştireceği proje, belediye tarafından ödeme yapılmadığı için gerçekleşmedi.

PARAYI ÇARÇUR ETTİ

"Seçilirsem İstanbul'un trafik, ulaşım ve deprem sorununu çözececeğim" diyen İmamoğlu'na Beylikdüzü'nde tepki büyük. SABAH'a konuşan bir partili, "Maalesef kamunun parası çarçur edildi. İlçede festivaller, konserler her yıl düzenli olarak yapıldı. Parayı saza caza harcadılar. Cemevine gelince 'Paramız yok' diyorlar" diye tepki gösterdi.