YSK açıkladı, yerel seçime 13 parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi.



Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı bu kapsamda 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak.



Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi. Seçimlere katılacak 13 siyasi parti şöyle;



1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Demokratik Sol Parti,

7. Halkların Demokratik Partisi,

8. Hür Dava Partisi,

9. İyi Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi,

11. Saadet Partisi,

12. Türkiye Komünist Partisi

13. Vatan Partisi

YSK'dan son dakika açıklaması: Yerel seçime 13 parti katılacak!