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’taki hedef direkt olarak hükümetti”

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
“17 Aralık’taki hedef direkt olarak hükümetti”
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası alan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 17 Aralık davasında tanık olarak dinlendi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçen günlerde cezasının infazını doldurup cezaevinden çıkan Çapkın, mahkemede yargılanan dönemin şube müdürlerinin kendisine 17 Aralık'ta yaptıkları operasyonlarla ilgili bilgi vermediklerini öne sürdü. Çapkın 17 Aralık operasyonlarının doğrudan hükümeti devirmeye yönelik bir eylem olduğunu ifade etti.
Tutuklu sanıklardan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Çapkın'a "Bilginiz olsaydı ne yapardınız?" diye sordu. Çapkın ise "Sizi görevden alırdım" dedi. Davada, ABD'deki Hakan Atilla davasında Türkiye aleyhine tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz ile eski emniyet müdürleri Hamza Tosun, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Kazım Aksoy'un aralarında bulunduğu 67 sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.
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