ABD heyeti Ankara Adliyesinde FETÖ davasını izliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda, "Yakın zamanda ABD'li savcılar, yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Önümüzdeki ay itibariyle adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Gül'ün bu açıklamasını takip eden süreçte aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD'li bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere başkent Ankara'ya geldi. Heyet, Ankara Adliyesi'nde bugün bir FETÖ davasını takip ediyor.

Türkiye, FETÖ süreciyle ilgili elde ettiği delilleri ABD'li muhataplarına ulaştırdı. Konuya ilişkin ABD'de de soruşturma yürütülüyor. Ocak ayında adli yardımlaşma çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ABD'li yetkililer arasında bir temas kurulacağı belirtildi. Bakan Gül, "Biz umuyoruz, inanıyoruz hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir. Bu konu ile ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz" ifadelerinde bulundu.