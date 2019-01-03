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'li belediyeden skandal afiş

'li Edirne Belediye Başkanı 'ın kutlaması afişinde Yunanca olarak yaptığı ve Edirne'nin ismini "Adrianoupolis" olarak kullanarak bir skandala imza attı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 19:18
CHP'li belediyeden skandal afiş

Gürkan, yeni yıl öncesi "2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin" mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlattı. Bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi'ne asıldı. Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer alması tepki çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da buna tepki gösterildi.

Yunanca yapılan kutlamada Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yazılmasını eleştiren Güner, "Yunanca ve Bulgarca yeni yıl mesajları direklere asıldı. Bulgarca olan kutlamada Edirne yazıyor. Fakat Yunanca da... Burası Bizans'taki Adrianopolis değil Sayın Başkan. Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış, serhad şehri Edirne. Şaşırmayın. Her paylaşımda kullandığınız Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yol bu değil. Atam bu toprakları 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek aldı. Yol bu..." ifadelerini kullandı.

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CHP'li belediyeden skandal afiş
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