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'nün yapılanmasına yönelik operasyonda 7 gözaltı

'da 'nün içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 10:01
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, askeri okullardan ihraç edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 eski askeri okul öğrencisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 gözaltı
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