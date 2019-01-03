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Salih 'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı , Berham Salih’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:44
Irak Cumhurbaşkanı Salih Ankara'da resmi törenle karşılandı

Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar gelen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i Külliye girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Liderin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Irak Cumhurbaşkanı Ankara'da

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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Salih, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz verdi.

İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

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Irak Cumhurbaşkanı Salih Ankara'da resmi törenle karşılandı
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