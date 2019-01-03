Kaçarken birbirlerini de satmışlar

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15 Temmuzdarbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 firari askerin de aralarında bulunduğu 19 darbeci hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı davasındaki deliller, sanık ve tanıkların ifadeleri mahkeme kayıtlarına geçti. Dava dosyasına giren detaylar özetle şu şekilde:Kalkışma gecesi ve öncesi alayda birçok usulsüz işlem yapıldı. Nöbet listeleri FETÖ'cü subayların görev yapacağı şekilde düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan toplam 5 Sikorsky helikopter havalandı. 4 helikopter İstanbul'da stratejik bölgelere takviye personel taşıdı. Beşinci helikopter ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için giden timlerin intikalinde görev yaptı. Halkın direnişi ve polisin operasyonları sonucu darbe girişiminin seyrinin değişmesi üzerine helikopterler önce Yeşilköy Askeri Havalimanı'na ardından Topkule Kışlası'ndaki 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçti. 4 helikopterle tugayda bekleyen 12 kişilik personel helikopterlerden birine binip tugaydan ayrıldı. 5'inci helikopterin personeli ise gittikleri Marmaris'te yargılanıyor.Yüzbaşı Abdullah Yetik ve Binbaşı Ahmet Güzel'in idaresindeki helikoptere binen 12 asker, Şile'de ormanlık alana indi. Güzel ve Yetik burada bazı telefon görüşmeleri yaptıktan sonra, "Yunanistan'a gidiyoruz" kararı aldı. Ekipteki teğmenler Fatih Mandacı, Halil Can Akbaş, astsubaylar Rifat Çelik ve Mehmet Güngör bu kez helikoptere alınmadı. Helikopter havalanırken, geride kalan subay ve astsubaylar, üzerlerine ateş edilebileceğini düşünerek, farklı yönlere koşmaya başladı. Sanıklar kaçan komutanlarının kendilerine de ihanet ettiklerini anlattı. 27 Aralık'ta mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanırlar için çeşitli suçlardan 2 kez ağır müebbet ile 7.5 yıldan 35 yıla kadar değişen hapis cezaları istemişti. Savcı ayrıca, Yunanistan firarilerinin dosyalarının ayrılmasını talep etmişti. 28-31 Ocak arasında sanık savunmaları alınacak ve dava karara bağlanacak.