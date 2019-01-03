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MHP'li Erhan Usta'ya ihraç talebi

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi."

Giriş Tarihi: 3.1.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 13:03
MHP'li Erhan Usta'ya ihraç talebi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.
MHP Kırıkkale Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, dün Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi talep edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ile ilgili açıklama yaptı. Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi.

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MHP'li Erhan Usta'ya ihraç talebi
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