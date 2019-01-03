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Özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında 'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 09:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 şüphelinin, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen emniyet güçleri, Ankara ve Çankırı'da düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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