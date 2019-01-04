Cumhur İttifakı, “Önce Türkiye” diyenlerin ittifakıdır

Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e nezaket ziyaretinde bulunarak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhur İttifakı kapsamında, istişare ve değerlendirmede bulundu.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

MHP İstanbul İl Başkanlığında, basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da kazandığı kazanımların devam etmesi adına, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı çerçevesinde seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

39 İLÇEDE CUMHUR İTTİFAKI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul için kendilerine sunmuş olduğu yol haritasını göz önünde bulundurarak çalışacaklarını belirten Gür, "Hem Binali Yıldırım'ın seçimi kazanması için hem de 39 ilçede Cumhur İttifakı'nın adayları kazanması için MHP İstanbul İl Teşkilatı, üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışacaktır. Bu minvalde, AK Parti İstanbul İl Teşkilatıyla ortaklaşa bir seçim çalışmasını nasıl yürütebilirizin bir ön çalışmasını yaptık." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI, BİR TÜRKİYE GÖNÜL İTTİFAKIDIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise samimi bir ortamda görüşmeyi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın bir parti menfaati ittifakı olmadığını belirten Şenocak, "Cumhur İttifakı, bir Türkiye gönül ittifakıdır." dedi.

Partileri arasında perçinlenen gönül bağlılığına değinen Şenocak, "Bu gönül bağlılığından sonra iki parti, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi noktasında başarıyla gerçekleşen bir seçimin bir devamı olarak, yerel seçim hareketi noktasında da önümüzdeki süreçte 31 Mart'ta daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin yapmış olduğu ittifakın yapıcı olduğunu belirten Şenocak, muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakı "yıkım ittifakı" olarak adlandırarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karşı taraftaki ittifakı değerlendirdiğimizde, daha adını koyamadıkları, bir gönül birlikteliğini yapamadıkları bir ittifak modelinden bahsediliyor. Bu süreç içerisinde, bizim yapıcı diye, gönül birlikteliği ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'na karşı diğer partilerin gönül birlikteliğini oluşturmadığını görmekteyiz. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin seçmenlerinin, HDP ile yapılacak bir ittifaka gönül vereceğini sanmıyorum. Karşı taraftaki ittifak anlayışının, milletimizi kandırmaya dönük bir anlayışla yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu kazanmayı değil, kaybettirmeye dönük bunların her zaman bir siyasi çalışması olmuştur, yapmayı değil, yıkmayı yeğledikleri bir politikadan bu anlamda bahsedebiliriz."

"İTTİFAK RUHUNA, SONUNA KADAR SADIK KALACAĞIZ"

Şenocak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye en iyi hizmeti vereceği kanaatinde olduklarını belirterek, "Yıkım ittifakında ise hizmet arayışının olmadığını düşünüyoruz ve sürekli kaybettirmeye dönük bir çalışma yaptıklarını da hep beraber görmüş bulunmaktayız. Onların tarzında yapmak değil, yıkmak vardır. Bizim ise bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi, ülkenin menfaati doğrultusunda güzel işler yapmak ve yapmaya devam etme vardır." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şenocak, Cumhur İttifakı'na çok önem verdiklerini ve bu ittifaka zarar verecek bir harekete müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, ittifak ruhuna sonuna kadar sadık kalacaklarını söyledi.

Bayram Şenocak, eş zamanlı olarak AK Parti'nin 39 ilçe başkanının MHP ilçe başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte de bu tarz istişare toplantımız devam edecek. MHP il başkanı ile birlikte, Eyüp Sultan'da cuma namazı kılacak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a eşlik edeceğiz. Aynı zamanda 39 ilçe belediye başkan adayları, MHP İstanbul milletvekilleri de orada olacak. İnşallah biz orada, bugün bir start vereceğiz." dedi.