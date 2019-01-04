Firari Fetullahçı Emre Uslu'ya PKK'yı övme davası!

Türkiye'nin, casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre (Emrullah) Uslu bu kez terör örgütü PKK propagandasına soyundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başarıyla yürütülen Afrin Harekatı'na yönelik attığı tweetleri nedeniyle Uslu hakkında 'Zincirleme Şekilde Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını içerir paylaşımların incelendiği kaydedildi.

Bu kapsamda Emre Uslu'nun Twitter hesabında yapılan incelemede, Uslu'nun çok sayıda PKK propagandası içerir paylaşımlarının tespit edildiği belirtildi.

"YPG ÖNCE BATAKLIĞA ÇEKİP ORADA BOĞUYOR"

Şüphelinin 21 Ocak 2018 tarihli paylaşımında "PKK'nın Afrin'de savunma yapmayacağını nedenleri ile birlikte günler öncesinde anlatmışlar... TSK hiçbir direnişle karşılaşmadan Afrin'e girmiş" şeklinde yorum yaptığı, yine aynı tarihte "PYD'nin atom kullanacak hali yok ya YPG önce bataklığa çekip orada boğuyor. Taktik bu ve çok başarılı" şeklinde yorumlarına devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca aynı gün farklı bir paylaşımında "Eh Afrin'in PKK için stratejik değil prestij meselesi olduğunu, bunun için de gücünü kaybetme pahasına direniş göstermeyeceğini, 3 gün önceden söylemiştik" dediği kaydedildi. Yine şüphelinin aynı tarihli farklı bir paylaşımında ise "Merak ediyorum Diyarbakır, Batman, Hakkari, Urfa vd. Kürt illerinde de fetih suresi okundu mu camilerde" şeklinde yorum yazdığı belirtildi.

YPG'NİN TAKTİĞİNİ ÖVDÜ

İddianamede, şüphelinin Twitter'daki yorumları ile PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünü stratejik hamleleri olan bir siyasi oluşum olarak göstermeye çalıştığı, yine YPG'nin saldırılara karşı taktiğini çok başarılı olarak yorumlayıp YPG isimli PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütünün şiddet içerikli yöntemini övdüğü kaydedildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şüphelinin böylece PKK/KCK ve Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru göstermeye gayret ettiği, üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı, şüphelinin yurtdışında olması nedeniyle temin edilememesi üzerine şüpheli hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile yakalama emri düzenlendiği belirtildi.

KAÇAK OLDUĞU İÇİN SAVUNMASI ALINAMADI

Uzun süredir kaçak olan Uslu'nun savunmasının soruşturma aşamasında alınamadığı, kovuşturma aşamasında da alınamayacağı belirtilen iddianamede firari FETÖ'cü hakkında atılı suç kapsamında hapis cezası istendi.