Gaybubet evlerine baskın

TÜRKİYE genelinde FETÖ operasyonları dün de sürdü. Samsun'da Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda aralarında örgütün Trabzon bölge talebe mesülü olan Adem Ö.'nün de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Yine Samsun merkezli KKTC ile 14 ilde ankesör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5'i mahrem imam 9 asker yakalandı. Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda TSK'daki mahrem yapılanmadan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda biri muvazzaf yüzbaşı 5 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda da 7 asker gözaltına alındı.