Hain savcılara ağır müebbet istemi

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Meslekten ihraç edilen FETÖ'cü eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan FETÖ iddianamesine göre; şüpheliler Bayraktar ile Sarıkaya, çözüm süreci döneminde kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf edip ele geçirmek için MİT Başkanı Hakan Fidan ve MİT adına çalışan gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişiyi ifadeye çağırdı. Hain savcılar yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükümeti devirmeye çalıştı. İddianamede 13 Eylül 2011'de kamuoyunda OSLO görüşmeleri olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldığı da yer aldı. Şüpheliler Bayraktar ve Sarıkaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" gibi suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede, bu davayla şüpheliler hakkındakı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen kamu davasının birlikte görülmesi talep edildi.