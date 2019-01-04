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’daki FETÖ okulları devralındı

’ın FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesinin ardından Türkiye Maarif Vakfı, ülkedeki Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Pakistan’daki FETÖ okulları devralındı
Türkıye'nin yurtdışında eğitim vermekle yetkili olan tek kurumu Türkiye Maarif Vakfı (TMV) FETÖ'nün Pakistan'da bulunan ve yurtdışındaki en büyük okullarından biri olan Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı. En az 11 bin öğrencisi olan okul, TMV'nin FETÖ'den devraldığı en büyük yurtdışı okullarından biri. Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık't FETÖ'ye ait vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. TMV'den yapılan açıklamaya göre; yüksek mahkemenin verdiği talimatla ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri gerçekleşti. TMV Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kaya, okulların ana merkez dışında 26 kampüsü olduğunu belirterek şunları söyledi:
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası TMV olarak okul müdürü adaylarımızla buraya intikal ettik. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Pakistan kurumlarında bu kararın uygulanması için gerekli işlemleri hayata geçirdik.
İslamabad Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü nezdinde okullara giriş yapıldı. Gerekli işbirliğini sergilediler ve okulu vakfımıza kazandırmış olduk. 26 kampüs var ana merkezin dışında. Şu anda bu kampüslerin bir kısmında eğitim devam ederken bir kısmı tatil döneminde. Yarın bütün okulların müdürleriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Böylece ana merkezde devir gerçekleşmiş oldu.
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Pakistan’daki FETÖ okulları devralındı
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