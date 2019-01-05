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kimdir? İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Peki, Ak Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan kimdir?

Giriş Tarihi: 5.1.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 16:34
Ali Aslan kimdir? Ak Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan oldu

1970 yılında Elazığ'da çiftçilik yapan bir ailenin en küçük çocuğu olan Ali Aslan, ilk ve orta eğitimini Adana'dan, Lise eğitimini Bornova Suphi Koyuncuoğlu lisesinde tamamlamış olup Üniversite eğitimine İşletme Fakültesinde devam etmektedir.

Sahibi olduğu özel güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır.

Siyasete küçük yaşta Milli Gençlik Vakfı ile Başlayan Aslan, kurulduğu günden bu yana AK Parti bünyesinde çeşitli görevler almıştır.

1990 yılından bu yana Bayraklı'da yaşayan Ali Aslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Ali Aslan kimdir? Ak Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan oldu
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