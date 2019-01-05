CHP'li Başkan bu soruya cevap veremedi! Borcunuz ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada, uzun yıllardır CHP'li başkanlarca yönetilen Çankaya Belediyesi'ni, "Çöp, çukur, çamur" olarak nitelendirmişti. SABAH'a konuşan AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, "Çankaya Belediyesi Ankara'nın nüfus bakımından en büyük ilçesi… Bu orantıdan bakıldığında bütçesi de en fazla olan ilçelerden… Ama gelin görün ki bu bütçenin ne kadarı yatırıma gidiyor? Çankaya Belediyesi'nin en düşük pay yatırıma ayrılıyor. 1 milyon TL'ye yaklaşan bütçenin 3'te 2'si personel giderlerine gidiyor. Çankaya'da uzun yıllardır değişmeyen bir yapı var. Görünen o ki her yeni gelen başkan da bu yapıya entegre oluyor. Çankaya'da bir metal yorgunluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

BAŞARISIZ OLDUKLARINI BİLİYORLAR

Ankara'nın en güzide ilçesinin git gide gerilediğini ifade eden Hasgül, "CHP de Çankaya'da başarısız olduğunu biliyor. Zaten başarılı olduklarını düşünselerdi 30 yıldır kendi zihniyetleri tarafından yönetilen bir belediyeden Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarırlardı. Çankaya Belediyesi kötü yönetiliyor. Burada başarısız olduklarını bildikleri için her seçim dönemi devşirme adaylarla Büyükşehir'de seçime gidiyorlar… Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen her konuşmasında "Belediyecilik sosyal demokratların işi" diyor. Ama nedense bir tane sosyal demokrat aday bulamıyorlar Büyükşehir Belediyesi için… Sayın Taşdelen kendisini çok başarılı görüyor, rekor kırdık diyor. Peki, bizde soralım neden Büyükşehir'e aday olmadı? Bırakın Büyükşehir'e başkan adayı olmayı kendi partileri içerisinde bile bir yere gelemiyor" şeklinde konuştu.

BORÇ BİLİNMİYOR

Çankaya Belediyesi'nin şeffaf bir yönetim örneği sunmadığını dile getiren Hasgül, "Biz bugüne kadar Çankaya Belediye Meclisi'ndeki arkadaşlarımızda yapıcı bir muhalefet örneği sergiledik. Çankayalı'nın yararına olan her hizmetin altına imzamızı attık. Ancak Çankaya Belediyesi şeffaf yönetilmiyor. Çankaya Belediye Meclisi'ndeki AK Parti Grubu olarak belediyenin ne kadar borcu olduğunu sorduk. Ancak ne yazık ki Çankaya Belediyesi bu sorunun yanıtını vermedi. Biz bu sorunun yanıtını merak ediyoruz" görüşünü belirtti.