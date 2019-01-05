Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını birazdan açıklayacak...

Tanıtım toplantısında ilk olarak İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeçi çıktı, daha sonra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım adayların açıklaması öncesi bir konuşma yaptı.

1 NİSAN SABAHI İZMİR HİZMET BELEDİYECİLİĞİ İLE BULUŞACAK

Binali Yıldırım, "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekçi ve 30 adayımızla zaferle tamamlamaya var mıyız?" dedi. Yıldırım, 1 Nisan sabahı İzmir'in hizmet belediyeciliğiyle buluşacağını belirtti.

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