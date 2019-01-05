Son dakika haberi: Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülü kızlar suç duyurusunda bulundu!

Deniz Çakır geçtiğimiz pazar akşamı alkolün etkisiyle başörtülü kızları taciz etti. Oyuncu, pazar akşamı, iki kız arkadaşıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde dünyaca ünlü markaların olduğu bir AVM'ye gitti. Üçlü, yine çok popüler olan ünlü bir kafeye oturdu. Yan masada bulunan 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ŞİKAYETÇİ OLDU!

Deniz Çakır'ın sözlü tacizine maruz kalan kızlar Adliye'ye giderek Deniz Çakır'dan şikayetçi oldular. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan mağdur kızlar "Direk olarak başörtümüzü hedef alarak bizi taciz etti. Burada ne işiniz var, Arabistan'a gidin, bunları niye bu mekana alıyorsunuz" dedi.

Başörtülü oldukları için oyuncu Deniz Çakır'ın saldırısına uğrayan kadınlar konuştu!

BİR KİŞİ HARİÇ HERKES UTANDI

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı. Pazar gecesi orada olan herkes büyük üzüntü yaşadı. Sadece bir kişi hariç... Deniz Çakır!