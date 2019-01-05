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Son dakika: Başkanı Yıldırım'dan 'da öldürülen genç kızın ailesine taziye ziyareti

Başkanı , 'da öldürülen Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan 'nin 'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 23:01
Son dakika: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ukrayna'da öldürülen genç kızın ailesine taziye ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.
Acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini veren Yıldırım, Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini ve cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de söyledi.

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Son dakika: TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ukrayna'da öldürülen genç kızın ailesine taziye ziyareti
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